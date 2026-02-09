Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 лютого

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 лютого?

Місяць розповідає

Не найлегший день місячного календаря, протягом якого негатив зачіпає сферу людських взаємин. Несподівано ми можемо дізнатися, що людина, якій ми довіряємо, користується нашою симпатією — а то й любов’ю — у власних, корисливих цілях. Також стає відомо про імена і зради, які доведеться пережити — бажано, не втрачаючи водночас голови та не роблячи вчинків, за які згодом буде соромно.

Реклама

Місяць рекомендує

Необхідно — будь-якими доступними способами — утримувати душевний спокій, оскільки його відсутність зробить нас вибуховими і конфліктними. Також дуже важливо надати допомогу тим, хто до нас по неї звернеться, а таких буде більше, ніж у будь-які інші дні.

Місяць застерігає

Потрібно бути максимально обережними у спілкуванні з діловими партнерами — бажано буквально зважувати кожне слово, оскільки, якщо його неправильно зрозуміти, воно може призвести до небажаних наслідків у бізнесі й фінансах.

Читайте також: