Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 лютого

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 лютого?

Місяць розповідає

Не найлегший день місячного календаря, протягом якого негатив зачіпає сферу людських взаємин. Несподівано ми можемо дізнатися, що людина, якій ми довіряємо, користується нашою симпатією — а то й любов’ю — у власних, корисливих цілях. Також стає відомо про імена і зради, які доведеться пережити — бажано, не втрачаючи водночас голови та не роблячи вчинків, за які згодом буде соромно.

Місяць рекомендує

Необхідно — будь-якими доступними способами — утримувати душевний спокій, оскільки його відсутність зробить нас вибуховими і конфліктними. Також дуже важливо надати допомогу тим, хто до нас по неї звернеться, а таких буде більше, ніж у будь-які інші дні.

Місяць застерігає

Потрібно бути максимально обережними у спілкуванні з діловими партнерами — бажано буквально зважувати кожне слово, оскільки, якщо його неправильно зрозуміти, воно може призвести до небажаних наслідків у бізнесі й фінансах.

Дата публікації
Кількість переглядів
119
