ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 липня?

Місяць розповідає

День, коли ми можемо відчути різкий спад сил — як фізичних, так і моральних, — тому бажано провести його у спокої та, за можливості, на самоті.

Місяць рекомендує

Сьогодні важливо поводитися з грошима якомога обережніше: фінансових катастроф, звісно, не передбачається, але все ж бажано перейти на режим розумної економії й не витрачатися на те, без чого можна обійтися. Також сьогоднішній день — або хоча б його частину — бажано присвятити своєму хобі: можливо, вам не вдасться створити справжній шедевр, зате ви зможете налаштуватися на гармонійний лад, а це вже чимало.

Місяць застерігає

Протягом дня слід бути обережним — не робити різких рухів і якомога менше спілкуватися з оточенням, особливо якщо воно налаштоване агресивно. Важливо також звертати увагу на знаки, які Всесвіт у цей час надсилатиме нам у величезній кількості — у них може міститися відповідь на важливе запитання, яке ми ставили собі останнім часом.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie