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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 липня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 липня?
Місяць розповідає
День, коли ми можемо відчути різкий спад сил — як фізичних, так і моральних, — тому бажано провести його у спокої та, за можливості, на самоті.
Місяць рекомендує
Сьогодні важливо поводитися з грошима якомога обережніше: фінансових катастроф, звісно, не передбачається, але все ж бажано перейти на режим розумної економії й не витрачатися на те, без чого можна обійтися. Також сьогоднішній день — або хоча б його частину — бажано присвятити своєму хобі: можливо, вам не вдасться створити справжній шедевр, зате ви зможете налаштуватися на гармонійний лад, а це вже чимало.
Місяць застерігає
Протягом дня слід бути обережним — не робити різких рухів і якомога менше спілкуватися з оточенням, особливо якщо воно налаштоване агресивно. Важливо також звертати увагу на знаки, які Всесвіт у цей час надсилатиме нам у величезній кількості — у них може міститися відповідь на важливе запитання, яке ми ставили собі останнім часом.
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