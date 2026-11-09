Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 листопада

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 листопада?

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Місяць розповідає

День, коли можна поступово братися за втілення в життя планів, складених напередодні.

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Місяць рекомендує

Варто дати шанс людині, з якою ви нещодавно розійшлися майже як вороги, виправити ситуацію: цілком можливо, що вона усвідомила свою помилку й щиро хоче помиритися. Цей день також сприятливий для закупів — особливо це стосується великої побутової техніки: придбані цього дня речі виявляться хорошої якості, тому служитимуть довго й без жодних нарікань.

Місяць застерігає

Будьте обережні у своїх висловлюваннях: будь-яке слово, яке ми вимовимо, не замислившись над тим, як воно сприйметься іншою людиною, може стати причиною серйозного й тривалого конфлікту. Не варто сперечатися з близькими людьми через дрібниці: якщо те, що здається нам проблемою, насправді нею не є, не варто витрачати на з’ясування стосунків час і сили — як свої, так і чужі.

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