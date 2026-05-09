Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 травня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 травня?
Місяць розповідає
День, коли потрібно говорити правду: брехня швидко виявиться і призведе до неприємних наслідків. Найнебезпечнішим із них стане руйнування стосунків із близькою людиною, яка не захоче мати справу з тим, хто її обдурює.
Місяць рекомендує
Незважаючи на вихідний день, можна починати — або хоча б готуватися до реалізації — нового, розрахованого на значний часовий проміжок професійного проєкту. День також сприятливий для складання плану на найближче майбутнє: що більше різних справ ми до нього внесемо, то успішнішими вони виявляться.
Місяць застерігає
Небажано призначати на цей день серйозну розмову з близькою людиною, навіть якщо здаватиметься, що вона необхідна, потрібно перенести її на інший час — вона виявиться надто серйозною для вихідного дня. Почувши неприємну чутку про себе, головне — не брати її надто близько до серця: вже завтра про неї всі забудуть, а нервові клітини відновити вже не вдасться.
