Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 вересня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 вересня?

Місяць розповідає

Небезпека нинішнього дня полягає в імовірності потрапити під чужий — несприятливий — вплив. Наслідком можуть стати як матеріальні збитки, так і моральні прикрощі.

Місяць рекомендує

Позбутися негативних думок, які — з великою часткою ймовірності — можуть долати цього дня, можна за допомогою активних дій, тому треба планувати на день максимум робочих — і домашніх — справ.

Реклама

Місяць застерігає

Необхідно максимально скоротити спілкування, навіть якщо воно заплановане лише в режимі онлайн, воно не тільки відверне від роботи і не дасть виконати навіть половину запланованого на день, а й поставить під удар матеріальне становище. Особливо обережними треба бути щодо дій, які так чи так пов’язані з Інтернетом: варто уникати закупів в онлайн-магазинах і відмовитися від знайомств на спеціалізованих сайтах.

Читайте також: