Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 жовтня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 жовтня?
Місяць розповідає
День, коли зірки наполегливо рекомендують активно діяти, залишивши осторонь будь-які сумніви. Особливо успішними, на думку зірок, виявляться фінансові питання, які можна — і потрібно! — розв’язувати.
Місяць рекомендує
Складуться сприятливі умови для реалізації будь-якого професійного проєкту — головне, визначитися з метою, яку ми перед собою поставимо, і розробити стратегію з її досягнення. Можна звертатися до керівництва з проханням збільшити розмір заробітної плати або дати можливість обійняти нову — перспективнішу в кар’єрному плані — посаду.
Місяць застерігає
Як би не складалася життєва ситуація, не варто озиратися назад: будь-який спогад про минуле позбавить нас енергії, необхідної для того, щоб досягти цілей, пов’язаних із майбутнім.
