Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 жовтня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли зірки наполегливо рекомендують активно діяти, залишивши осторонь будь-які сумніви. Особливо успішними, на думку зірок, виявляться фінансові питання, які можна — і потрібно! — розв’язувати.

Місяць рекомендує

Складуться сприятливі умови для реалізації будь-якого професійного проєкту — головне, визначитися з метою, яку ми перед собою поставимо, і розробити стратегію з її досягнення. Можна звертатися до керівництва з проханням збільшити розмір заробітної плати або дати можливість обійняти нову — перспективнішу в кар’єрному плані — посаду.

Місяць застерігає

Як би не складалася життєва ситуація, не варто озиратися назад: будь-який спогад про минуле позбавить нас енергії, необхідної для того, щоб досягти цілей, пов’язаних із майбутнім.

