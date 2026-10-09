Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 жовтня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 жовтня?

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Місяць розповідає

Цей день — найтемніший і найнебезпечніший у всьому місячному календарі, коли назовні виходить увесь негатив — як у світі, так і в душі кожного з нас. Фізичні та моральні сили цього дня вичерпуються, настрій залишає бажати кращого, а психіку атакують численні манії та фобії. Особливо складним є цей день для людей, які мають проблеми з психікою, але й усім іншим теж необхідно дотримуватися обережності.

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Місяць рекомендує

Можуть датися взнаки хронічні захворювання, відчуватися загальна слабкість і головний біль — у такому разі бажано вжити необхідні ліки та забезпечити собі моральний і фізичний спокій. Хороший ефект також може дати самотність: чим менше ми цього дня спілкуватимемося з людьми з оточення, тим краще — як для нас, так і для них.

Місяць застерігає

Тим, хто не відчуває впевненості у своїй здатності подолати численні виклики, які чекають на нас за межами дому, краще не виходити з дому — у суботу з цим не повинно виникнути жодних труднощів. У цей час категорично не рекомендується займатися самокритикою, навіть якщо для неї є вагомі підстави: треба визнати свою неправоту й зробити висновки з припущених помилок, але в жодному разі не лаяти себе, оскільки помилитися може кожен.

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