Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 березня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Міла Корольова
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 березня?

Місяць розповідає

Нинішній день, хоч він і випадає не на 1 вересня, а на середину березня, можна з повним правом назвати «Днем знань»: у такі часи нам хочеться навчатися чогось нового, а знання, які ми здобуваємо, засвоюються легко і, що дуже важливо, не «вивітрюються» з часом.

Місяць рекомендує

Необхідно звернути увагу на факти, які стануть нам відомими цими днями — найближчим часом вони знадобляться нам як на роботі, так і в особистому житті. Можна також займатися залагодженням побутових питань, розв’язання яких ми довго відкладали на потім.

Місяць застерігає

Не можна відмовляти в допомозі людині, яка нас про неї попросить: у такий спосіб Всесвіт може перевіряти нас на доброту й щедрість, а бумеранг, який він надішле за результатами «інспекції» — як позитивним, так і негативним — не змусить на себе довго чекати. У спілкуванні з малознайомими людьми потрібно дотримуватися максимальної обережності — невідомо, чого від них очікувати.

