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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 червня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 червня?
Місяць розповідає
День, коли на нас на кожному кроці можуть чатувати спокуси, яким можна — і треба — опиратися. Насамперед це стосується нас самих: бажання відчути себе кращими, гіднішими й розумнішими за інших буде велике, але його в жодному разі не можна допускати — зарозумілість у стосунках може дорого обійтися.
Місяць рекомендує
Найкращим засобом уникнути неприємностей дня стане почуття гумору — подивившись на себе з іронією, можна буде позбутися надмірної зарозумілості і, як наслідок, уникнути необачних вчинків. Вести розмови з оточенням треба лише на справді важливі теми, а від порожнього спілкування краще відмовитися.
Місяць застерігає
Від ухвалення важливих рішень — як професійного, так і особистого або господарсько-побутового рівня — необхідно відмовитися: під впливом енергій дня можна буде припуститися прикрої помилки. Зустрічі з друзями або родичами, найімовірніше, закінчаться сваркою, тому, навіть якщо їх призначили на цей день заздалегідь, краще перенести їх на інший час.
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