Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 лютого
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 лютого?
Місяць розповідає
Нинішній день не тільки можна, а й потрібно присвятити активній роботі над новими проєктами. Водночас обирати потрібно тільки наймасштабніші — можна навіть сказати, глобальні, — витрачати сили й енергію на дріб’язок зірки категорично не рекомендують.
Місяць рекомендує
Оскільки у стосунках з людьми з оточення, чи то рідні, чи то друзі, чи то колеги, пануватимуть мир і доброзичливі настрої, цей бік нашого життя особливої уваги не потребуватиме, тому можна — і потрібно — зосередитися на розв’язанні робочих питань. Головне в цей час — розправитися з усіма «хвостами», бо вони не дадуть рухатися далі — весь час будуть тягти назад. Вдало пройдуть усі фінансові операції, особливо це стосується купівлі й продажу — починаючи з дрібниць і закінчуючи нерухомістю.
Місяць застерігає
У стосунках із коханою людиною можливі невеликі неприємності, які стануть наслідком відсутності взаєморозуміння. Але якщо спілкуватися спокійно і без натиску, всі непорозуміння вдасться залагодити легко і швидко.
