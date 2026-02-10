ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 лютого

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Місяць

Місяць

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 лютого?

Місяць розповідає

Нинішній день не тільки можна, а й потрібно присвятити активній роботі над новими проєктами. Водночас обирати потрібно тільки наймасштабніші — можна навіть сказати, глобальні, — витрачати сили й енергію на дріб’язок зірки категорично не рекомендують.

Місяць рекомендує

Оскільки у стосунках з людьми з оточення, чи то рідні, чи то друзі, чи то колеги, пануватимуть мир і доброзичливі настрої, цей бік нашого життя особливої уваги не потребуватиме, тому можна — і потрібно — зосередитися на розв’язанні робочих питань. Головне в цей час — розправитися з усіма «хвостами», бо вони не дадуть рухатися далі — весь час будуть тягти назад. Вдало пройдуть усі фінансові операції, особливо це стосується купівлі й продажу — починаючи з дрібниць і закінчуючи нерухомістю.

Місяць застерігає

У стосунках із коханою людиною можливі невеликі неприємності, які стануть наслідком відсутності взаєморозуміння. Але якщо спілкуватися спокійно і без натиску, всі непорозуміння вдасться залагодити легко і швидко.

