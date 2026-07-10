Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 липня

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 липня?

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Місяць розповідає

Цей день може принести сварки та конфлікти, які можуть спалахувати на кожному кроці. Водночас, оскільки вони часто виникають без приводу, передбачити їх, а тим більше запобігти їм, зазвичай неможливо.

Місяць рекомендує

Дуже важливо знайти час для близьких людей, спілкування з якими принесе безліч приємних емоцій, а також для свого дому — навести в ньому чистоту та затишок. Також дуже важливо у всьому дотримуватися помірності, до того ж це стосується не тільки фінансових витрат і харчування, а й стосунків з оточенням: емоційне збудження навряд чи буде ними гідно оцінене.

Місяць застерігає

Від спілкування з неприємними людьми слід відмовитися — агресія, що переповнює всіх, не просто зіпсує настрій, вона може бути справді небезпечною. Цей день також не підходить для ухвалення важливих рішень.

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