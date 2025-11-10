ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 листопада

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 листопада?

Місяць розповідає

День сприятливий для будь-якої діяльності, яка спрямована на творення, а не на руйнування — за нього рано чи пізно доведеться відповідати.

Місяць рекомендує

Успішно розв’язуватимуться будь-які завдання, на які в інший час довелося б витратити чимало зусиль, тепер же на нас начебто зійде осяяння, і залишиться тільки дивуватися з того, що ми раніше не зрозуміли, як вийти з ситуації, що склалася.

Місяць застерігає

Не можна нічого рвати і ламати, під забороною також перебувають конфлікти, особливо якщо під час з’ясування стосунків сторони намагаються якомога болісніше образити одна одну.

