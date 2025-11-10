- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 листопада
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 листопада?
Місяць розповідає
День сприятливий для будь-якої діяльності, яка спрямована на творення, а не на руйнування — за нього рано чи пізно доведеться відповідати.
Місяць рекомендує
Успішно розв’язуватимуться будь-які завдання, на які в інший час довелося б витратити чимало зусиль, тепер же на нас начебто зійде осяяння, і залишиться тільки дивуватися з того, що ми раніше не зрозуміли, як вийти з ситуації, що склалася.
Місяць застерігає
Не можна нічого рвати і ламати, під забороною також перебувають конфлікти, особливо якщо під час з’ясування стосунків сторони намагаються якомога болісніше образити одна одну.
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 10–16 листопада 2025 року