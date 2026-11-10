- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 листопада
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 листопада?
Місяць розповідає
День, коли можна відчути потужний приплив життєвої енергії.
Місяць рекомендує
Не варто марнувати енергію — її слід витрачати економно, інакше її може не вистачити на довгий список справ. Головна риса, яку варто розвивати в собі цього дня, — швидкість реакції: вона дозволить, зосередившись на головній меті, встигнути зробити все заплановане.
Місяць застерігає
Дуже важливо зважувати кожне своє слово, необережність у цьому сенсі може згодом дорого вам стати. Від фінансових операцій краще утриматися — особливо це стосується великих закупів, їх слід відкласти. Ображати людей із оточення завжди небажано, але цього дня робити цього не можна у жодному разі: навіть якщо наші зауваження виявляться справедливими, донести цей факт до відома тих, кого вам вдасться зачепити, не вдасться — вони можуть затаїти образу.
Читайте також:
Марс, Юпітер і Південний вузол у Леві: які історичні сценарії можуть повторитися в листопаді 2026 року
Зодіакальний гороскоп на листопад 2026 року для всіх 12 знаків