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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 листопада

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 листопада?

Місяць розповідає

День, коли можна відчути потужний приплив життєвої енергії.

Місяць рекомендує

Не варто марнувати енергію — її слід витрачати економно, інакше її може не вистачити на довгий список справ. Головна риса, яку варто розвивати в собі цього дня, — швидкість реакції: вона дозволить, зосередившись на головній меті, встигнути зробити все заплановане.

Місяць застерігає

Дуже важливо зважувати кожне своє слово, необережність у цьому сенсі може згодом дорого вам стати. Від фінансових операцій краще утриматися — особливо це стосується великих закупів, їх слід відкласти. Ображати людей із оточення завжди небажано, але цього дня робити цього не можна у жодному разі: навіть якщо наші зауваження виявляться справедливими, донести цей факт до відома тих, кого вам вдасться зачепити, не вдасться — вони можуть затаїти образу.

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