Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 травня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 травня?

Місяць розповідає

День потужної моральної та фізичної сили, яка зробить можливими будь-які ділові та професійні звершення.

Місяць рекомендує

День, коли все, що віджило свій вік, якої б сфери життя це не стосувалося, можна руйнувати заради нового й перспективного, головне — діяти не за натхненням, а під впливом логіки та розуму.

Місяць застерігає

У цей час не варто ризикувати — ні у професійних, ні у фінансових питаннях: замість очікуваних успіху та прибутку можна буде отримати збиток, тож краще не поспішати. Сьогодні також потрібно бути скромнішими: не демонструвати оточенню власну зверхність, навіть якщо об’єктивно вона реальна — їм це точно не сподобається.

