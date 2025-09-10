Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 вересня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 вересня?

Місяць розповідає

День духовного очищення, що полегшить моральний стан, який останнім часом залишає бажати кращого. У такі дні з очей начебто спаде пелена, змінюючи погляд на навколишній світ із песимістичного на оптимістичний.

Місяць рекомендує

Можна також братися за розв’язання будь-яких, навіть найскладніших, професійних — і особистих — завдань, але тільки в тому разі, якщо було завершено розпочаті раніше проєкти. Ініціативу в цей час не тільки не покарають, а й всіляко схвалюватимуть, тому її потрібно виявляти в усіх сферах життя.

Місяць застерігає

Не варто дозволяти близьким обдурювати нас, оскільки брехня, швидко вийшовши назовні, унеможливить подальші добрі стосунки.

