Астрологія
Астрологія
69
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 жовтня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 жовтня?

Місяць розповідає

День позитивної енергетики, коли активними й діяльними стають навіть найледачіші та найбайдужіші люди.

Місяць рекомендує

Можна — і потрібно! — займатися справами, які вимагають наполегливості та рішучості, навіть якщо в суботу вони виявляться господарськими. Час також сприятливий для відновлення справедливості: якщо когось незаслужено образили, необхідно за нього заступитися, тоді й захисникові у схожій ситуації обов’язково прийдуть на допомогу.

Місяць застерігає

Небажано розпорошувати сили на безліч дрібних справ, краще зосередитися на одній, але великій і важливій, а решту перенести на інший день, а, можливо, й тиждень.

69
