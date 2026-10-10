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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
683
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 жовтня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 жовтня?

Місяць розповідає

Зірки радять присвятити цей день роздумам про поточні — насамперед, професійні — моменти та складанню відповідних планів на майбутнє, у яких дуже важливо враховувати будь-які — навіть незначні — нюанси та деталі.

Місяць рекомендує

У цей час будь-яка інформація засвоюється легко — буквально вбирається, як вода в губку, тому можна й потрібно вивчати щось нове. Головне, зіткнувшись із чимось незрозумілим, не соромитися ставити уточнювальні запитання: не соромно запитувати — соромно не знати. Допомога, надана в цей час людині, яка її потребує, виявиться доброю прикметою: вона означає, що й нам у потрібний момент нададуть таку важливу для нас допомогу. Відповідь на важливе питання можна отримати уві сні; необхідно її запам’ятати, а потім подумати про те, як її розшифрувати.

Місяць застерігає

Не варто спілкуватися з людьми, які нам близькі й дорогі: сварка, що може виникнути цього дня, здатна призвести до найнепередбачуваніших наслідків, тому краще утриматися від романтичних побачень та зустрічей із друзями.

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