Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 березня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 березня?
Місяць розповідає
День, коли небезпеку можуть становити навіть найдобріші, найспокійніші і найблагородніші люди. Під впливом місячних енергій навіть рідні та близькі можуть демонструвати негативні риси своєї натури, тому необхідно дотримуватися обережності у спілкуванні з ними, а ще ліпше і зовсім звести його до мінімуму.
Місяць рекомендує
Нинішній день, незважаючи на розпал робочого тижня, ідеально підходить для домашніх клопотів і — особливо — хобі, в якого є блискучі професійні та фінансові перспективи.
Місяць застерігає
У жодному разі не можна відступати від ухвалених раніше рішень, хоч би якої життєвої сфери — ділової чи особистої — вони стосувалися, навіть якщо хтось із оточення переконуватиме, що це потрібно. Згодом про таку непослідовну поведінку доведеться пошкодувати, але виправити ситуацію вже не вдасться. Небажано також вступати у сперечання з керівництвом, навіть якщо справедливість буде на нашому боці — воно може не пробачити такої необачності.
