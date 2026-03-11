ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 березня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 березня?

Місяць розповідає

День, коли небезпеку можуть становити навіть найдобріші, найспокійніші і найблагородніші люди. Під впливом місячних енергій навіть рідні та близькі можуть демонструвати негативні риси своєї натури, тому необхідно дотримуватися обережності у спілкуванні з ними, а ще ліпше і зовсім звести його до мінімуму.

Місяць рекомендує

Нинішній день, незважаючи на розпал робочого тижня, ідеально підходить для домашніх клопотів і — особливо — хобі, в якого є блискучі професійні та фінансові перспективи.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна відступати від ухвалених раніше рішень, хоч би якої життєвої сфери — ділової чи особистої — вони стосувалися, навіть якщо хтось із оточення переконуватиме, що це потрібно. Згодом про таку непослідовну поведінку доведеться пошкодувати, але виправити ситуацію вже не вдасться. Небажано також вступати у сперечання з керівництвом, навіть якщо справедливість буде на нашому боці — воно може не пробачити такої необачності.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie