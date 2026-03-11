Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 березня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 березня?

Місяць розповідає

День, коли небезпеку можуть становити навіть найдобріші, найспокійніші і найблагородніші люди. Під впливом місячних енергій навіть рідні та близькі можуть демонструвати негативні риси своєї натури, тому необхідно дотримуватися обережності у спілкуванні з ними, а ще ліпше і зовсім звести його до мінімуму.

Місяць рекомендує

Нинішній день, незважаючи на розпал робочого тижня, ідеально підходить для домашніх клопотів і — особливо — хобі, в якого є блискучі професійні та фінансові перспективи.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна відступати від ухвалених раніше рішень, хоч би якої життєвої сфери — ділової чи особистої — вони стосувалися, навіть якщо хтось із оточення переконуватиме, що це потрібно. Згодом про таку непослідовну поведінку доведеться пошкодувати, але виправити ситуацію вже не вдасться. Небажано також вступати у сперечання з керівництвом, навіть якщо справедливість буде на нашому боці — воно може не пробачити такої необачності.

