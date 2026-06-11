Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 червня?

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Місяць розповідає

Цей день потрібно присвятити піднесеному — думкам, планам, намірам, — а від приземлених справ, думок і почуттів краще відмовитися. Будь-яка проблема розв’яжеться з легкістю, якщо думати про неї без напруження, яке «відлякує» правильні висновки.

Місяць рекомендує

День бажано провести в приємних заняттях — читаючи хорошу літературу, слухаючи класичну музику та переглядаючи шедеври світового кіно, у такому разі про нього залишаться приємні спогади. По пораду, що знадобиться цього дня, варто звернутися до старших родичів: допоможе як їхній багатий життєвий досвід, так і любов до вас. Зняти напруження, що його ми відчуватимемо від самого ранку, дасть змогу «спілкування» з природою: якщо не вдасться виїхати за місто, бажано бодай прогулятися в найближчому парку в обідню перерву.

Місяць застерігає

З’ясовуючи стосунки з коханою людиною, необхідно зберігати спокій, інакше навіть через незначний привід може спалахнути серйозна сварка з непоправними наслідками.

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