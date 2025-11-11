- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 і 13 листопада
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 і 13 листопада?
Місяць розповідає
23-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, час, коли не можна піддаватися злості й агресії, які буквально витатимуть у повітрі.
Місяць рекомендує
Необхідно дбати про свій душевний спокій: не варто брати близько до серця інформацію, що надходить, яка — з великою часткою ймовірності — може виявитися неправдивою. Підняти настрій, який занепав, допоможе улюблене заняття, а також мистецтво, природа, діти і тварини.
Місяць застерігає
Небажано вступати в суперечки, навіть якщо здаватиметься, що наше втручання допоможе відновити справедливість — насправді все, найімовірніше, станеться з точністю до навпаки. Також не можна піддаватися на провокації, мета яких — спровокувати нас на викид негативних емоцій — охочі зробити це, підживившись вашою енергією, на жаль, можуть бути.
