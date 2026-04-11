Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 квітня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 квітня?

Місяць розповідає

День гарного настрою, який не зміниться до самого вечора, головне — нічого не робити для цього спеціально, тоді час мине під знаком умиротворення і задоволеності собою і життям.

Місяць рекомендує

За серйозні — навіть домашні — справи в цей час краще не братися, а ось легке і приємне заняття — наприклад, хобі — виявиться цілком доречним. Ще більше — як і годиться у вихідний — цей час підходить для відпочинку, особливо прогулянок на свіжому повітрі — звісно, якщо їм сприятиме погода. Красномовство і переконливість, якими забезпечать нас сьогодні зірки, дадуть змогу переконати в своїй правоті будь-кого — навіть найупертіших і найнепримхливіших співрозмовників.

Місяць застерігає

Поміркованості бажано дотримуватися завжди, але цього дня, особливо — насамперед, це стосується харчування: набрати зайву вагу буде легко, а ось позбутися її — важко.

Читайте також: