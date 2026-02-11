- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 лютого
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 лютого?
Місяць розповідає
День, який — на думку зірок — потрібно цілком на самоті, занурившись у себе — тільки так можна буде відчути, що нас турбує, і зрозуміти, яких заходів вживати, щоб повернути душевну рівновагу.
Місяць рекомендує
Важливо звертати увагу на знаки долі, які можуть мати найпростіший — можна навіть сказати, банальний — вигляд, але навіть випадково почута в натовпі фраза може підказати, як вийти з ситуації, що склалася в житті. Головне — не пропустити таку підказку, зірки вважають, що краще звернути увагу на щось неважливе, ніж пропустити щось дійсно важливе.
Місяць застерігає
Не можна розслаблятися, особливо якщо до закінчення роботи над якимось проєктом залишилося зробити останній ривок — бажано зібрати всі сили і завершити його якомога швидше.
