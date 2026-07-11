ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 липня?

Місяць розповідає

День, коли інтуїція набуває особливої сили, тому, які б питання ми не розв’язували, потрібно довіряти лише своєму внутрішньому голосу — він дасть єдино правильну відповідь.

Місяць рекомендує

Через мінливий емоційний стан можливі розбіжності з оточенням, слід остерігатися суперечок і сварок. Спілкуючись із близькими людьми — особливо, якщо йдеться про літніх родичів — важливо пам’ятати, що вони, незважаючи на вік, мають право на власну думку з будь-якого питання, навіть якщо вам вона здається хибною.

Місяць застерігає

Небажано розпочинати реалізацію нових проєктів, навіть якщо вони стосуються лише побутових питань: успіху вони не принесуть, а ось працювати над тими, що вже розпочаті, можна і потрібно. Небажано перейматися й хвилюватися, навіть якщо привід для цього здасться вам вагомим: емоції необхідно стримувати, інакше згодом доведеться пошкодувати про їхній сплеск. Також небажано спілкуватися з токсичними людьми: вони заберуть енергію, залишивши натомість втому й спустошеність.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie