Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 липня?

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Місяць розповідає

День, коли інтуїція набуває особливої сили, тому, які б питання ми не розв’язували, потрібно довіряти лише своєму внутрішньому голосу — він дасть єдино правильну відповідь.

Місяць рекомендує

Через мінливий емоційний стан можливі розбіжності з оточенням, слід остерігатися суперечок і сварок. Спілкуючись із близькими людьми — особливо, якщо йдеться про літніх родичів — важливо пам’ятати, що вони, незважаючи на вік, мають право на власну думку з будь-якого питання, навіть якщо вам вона здається хибною.

Місяць застерігає

Небажано розпочинати реалізацію нових проєктів, навіть якщо вони стосуються лише побутових питань: успіху вони не принесуть, а ось працювати над тими, що вже розпочаті, можна і потрібно. Небажано перейматися й хвилюватися, навіть якщо привід для цього здасться вам вагомим: емоції необхідно стримувати, інакше згодом доведеться пошкодувати про їхній сплеск. Також небажано спілкуватися з токсичними людьми: вони заберуть енергію, залишивши натомість втому й спустошеність.

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