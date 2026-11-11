Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 листопада

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 листопада?

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Місяць розповідає

День, коли доля поставить кожного з нас перед вибором між добром і злом — вибрати щось третє не вдасться.

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Місяць рекомендує

Цей день може бути конфліктним, тому бажано контролювати свої емоції, стримуючись і не відповідаючи на провокації грубістю: така реакція потішить токсичних людей, дозволивши їм підживитися чужою енергією. Оновити та освіжити енергію в домі допоможе ретельне прибирання, заразом необхідно позбутися речей, якими ми не користуємося. Пророчий сон, який може наснитися цієї ночі, не варто сприймати буквально — важливо вловити сенс підказки, яку дасть нам підсвідомість.

Місяць застерігає

Як би сильно не дратували нас близькі люди, важливо стриматися й не показувати їм, наскільки ми не схвалюємо їхні слова та вчинки — негатив завтра зникне, а стосунки можуть зіпсуватися. Щоб уникнути конфлікту, цього дня краще утриматися від спілкування з оточенням: гармонії, яка пануватиме в душі, цілком вистачить для того, щоб почуватися комфортно.

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