ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 листопада

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 листопада?

Місяць розповідає

День, коли доля поставить кожного з нас перед вибором між добром і злом — вибрати щось третє не вдасться.

Місяць рекомендує

Цей день може бути конфліктним, тому бажано контролювати свої емоції, стримуючись і не відповідаючи на провокації грубістю: така реакція потішить токсичних людей, дозволивши їм підживитися чужою енергією. Оновити та освіжити енергію в домі допоможе ретельне прибирання, заразом необхідно позбутися речей, якими ми не користуємося. Пророчий сон, який може наснитися цієї ночі, не варто сприймати буквально — важливо вловити сенс підказки, яку дасть нам підсвідомість.

Місяць застерігає

Як би сильно не дратували нас близькі люди, важливо стриматися й не показувати їм, наскільки ми не схвалюємо їхні слова та вчинки — негатив завтра зникне, а стосунки можуть зіпсуватися. Щоб уникнути конфлікту, цього дня краще утриматися від спілкування з оточенням: гармонії, яка пануватиме в душі, цілком вистачить для того, щоб почуватися комфортно.

Читайте також:

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie