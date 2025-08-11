Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 серпня

Луна / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 серпня?

Місяць розповідає

Нинішній день — незважаючи на початок робочого тижня — не найкращий час для активних дій, а й бездіяльне проведення часу вітається: вільний час, присвячений роздумам, може призвести до невдоволення своїми досягненнями, що не найкраще позначиться на настрої та світовідчутті загалом.

Місяць рекомендує

Можна складати плани на майбутнє: вдасться вибрати єдино правильні цілі, на досягненні яких необхідно зосередитися найближчим часом. Також бажано налагодити зруйновані стосунки з рідними, друзями або колегами — сьогодні вони охоче підуть нам назустріч у плані примирення.

Місяць застерігає

Ледарювати небажано завжди, але сьогодні — особливо: зробивши свою роботу якісно і вчасно, можна буде якнайкраще презентувати себе в очах керівництва і, як наслідок, отримати приємні бонуси — як моральні, так і матеріальні.

