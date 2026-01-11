ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 січня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 січня?

Місяць розповідає

День потужної негативної енергетики, яка може похитнути душевну рівновагу навіть найбільш психологічно стійких людей, не кажучи вже про тих, хто такою якістю похизуватися не може.

Місяць рекомендує

День, коли потрібно дотримуватися поміркованості в усьому: передусім це стосується харчування, на яке необхідно звернути особливу увагу, оскільки будь-яке переїдання загрожує нездужанням.

Місяць застерігає

Небажано з’ясовувати взаємини з близькими людьми, це може призвести до серйозної і, що важливо, довготривалої сварки, а в деяких випадках — і до розставання. Не рекомендується також втручатися в чужі конфлікти та дозволяти собі уїдливі зауваження і ризиковані жарти на адресу людей навколо.

