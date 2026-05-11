Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 травня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 травня?
Місяць розповідає
День, коли необхідно відмовитися від важливих справ, навіть якщо на нинішній понеділок вони були заплановані заздалегідь — їх навряд чи вдасться втілити в життя.
Місяць рекомендує
День — якщо це виявиться можливим на початку робочого тижня — краще провести в режимі пасивного відпочинку: у спокої, усамітненні й зосередженості на своєму внутрішньому світі. Дуже важливо звернути увагу на сни нинішньої ночі: вони виразно покажуть, яка проблема заважає нам рухатися вперед, досягаючи вагомих результатів, а заразом і підкажуть шляхи розв’язання наявних проблем.
Місяць застерігає
Будь-які серйозні справи, навіть якщо вони стосуються розв’язання побутових питань, потрібно відкласти на кілька днів: напруженість, яку ми відчуватимемо в цей час, навряд чи зробить їх успішними. Уникати важливо й надмірних витрат: у цей час легко буде втратити над собою контроль і витратити більше, ніж можна собі дозволити. Відчувши лінощі і апатію, що можуть накрити нас від самого ранку, не варто примушувати себе робити будь-що силоміць.
