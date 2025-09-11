Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 вересня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 вересня?

Місяць розповідає

День, коли у всіх — навіть найледачіших і навіть найапатичніших людей — з’являться бажання і сили звернути гори.

Місяць рекомендує

Потужний сплеск енергії нинішнього дня рекомендується спрямувати на підготовку до змін, які давно перебувають на порядку денному, — наприклад, підготувати перехід на іншу роботу. Не можна нікого обдурювати навіть у дрібницях: брехня, сказана один раз, тягнутиме за собою цілий ланцюг неправди, вибратися з якого буде вельми важко.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна допускати несправедливості до себе і близьких людей — необхідно присікати будь-які спроби упередженості та необ’єктивності. Не варто виявляти слабкість і дозволяти іншим людям сідати нам на голову: найімовірніше, вони захочуть, щоб ми виконали за них їхню роботу — потрібно дати їм можливість впоратися з усім самостійно.

