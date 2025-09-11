ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 вересня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 вересня?

Місяць розповідає

День, коли у всіх — навіть найледачіших і навіть найапатичніших людей — з’являться бажання і сили звернути гори.

Місяць рекомендує

Потужний сплеск енергії нинішнього дня рекомендується спрямувати на підготовку до змін, які давно перебувають на порядку денному, — наприклад, підготувати перехід на іншу роботу. Не можна нікого обдурювати навіть у дрібницях: брехня, сказана один раз, тягнутиме за собою цілий ланцюг неправди, вибратися з якого буде вельми важко.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна допускати несправедливості до себе і близьких людей — необхідно присікати будь-які спроби упередженості та необ’єктивності. Не варто виявляти слабкість і дозволяти іншим людям сідати нам на голову: найімовірніше, вони захочуть, щоб ми виконали за них їхню роботу — потрібно дати їм можливість впоратися з усім самостійно.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie