Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 жовтня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 жовтня?
Місяць розповідає
День пов’язаний з отриманням нових знань, коли вони легко і без напруження як засвоюються, так і передаються іншим людям.
Місяць рекомендує
Можна вчити і вчитися: записуватися на курси і тренінги, займатися з репетиторами, готуватися до вступу до навчальних закладів будь-якого рівня, приділяти час саморозвитку і самоосвіті.
Місяць застерігає
Не можна відмовляти тим, хто звернеться по пораду, — у наших силах подивитися на життєву ситуацію об’єктивно і начебто з висоти пташиного польоту, і — дати правильну пораду. А ось активних дій у цей час краще уникати — навіть спортом займатися небажано, замість оздоровлення він може призвести до погіршення здоров’я.
