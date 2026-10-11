Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 жовтня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць впливає на наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 12 жовтня?

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Місяць розповідає

День досить складний для початку робочого тижня, але якщо взяти до уваги його особливості, неприємних наслідків вдасться уникнути.

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Місяць рекомендує

Перша половина сьогоднішньої місячної доби буквально просякнута негативною енергетикою, тому на цей час не можна планувати важливі — як професійні, так й особисті — справи. Незважаючи на це, астрологи вважають, що водночас можна починати роботу над новим проєктом, ухвалювати серйозні рішення та підписувати важливі документи.

Місяць застерігає

Від вирішення фінансових питань треба утриматися — замість успіху вони принесуть серйозні збитки. Також важливо уникати значних фізичних навантажень, які можуть стати причиною травм. У спілкуванні з оточенням важливо дотримуватися обережності. Хтось відчуватиме роздратування — аж до агресії, інші очікуватимуть підступу від усіх, хто перебуває поруч, тому спілкуватися з усіма потрібно з обережністю, а ще краще — взагалі відмовитися від розмов на будь-які теми.

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