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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 жовтня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць впливає на наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 12 жовтня?
Місяць розповідає
День досить складний для початку робочого тижня, але якщо взяти до уваги його особливості, неприємних наслідків вдасться уникнути.
Місяць рекомендує
Перша половина сьогоднішньої місячної доби буквально просякнута негативною енергетикою, тому на цей час не можна планувати важливі — як професійні, так й особисті — справи. Незважаючи на це, астрологи вважають, що водночас можна починати роботу над новим проєктом, ухвалювати серйозні рішення та підписувати важливі документи.
Місяць застерігає
Від вирішення фінансових питань треба утриматися — замість успіху вони принесуть серйозні збитки. Також важливо уникати значних фізичних навантажень, які можуть стати причиною травм. У спілкуванні з оточенням важливо дотримуватися обережності. Хтось відчуватиме роздратування — аж до агресії, інші очікуватимуть підступу від усіх, хто перебуває поруч, тому спілкуватися з усіма потрібно з обережністю, а ще краще — взагалі відмовитися від розмов на будь-які теми.
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