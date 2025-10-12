Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13–14 жовтня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць цими днями — 13–14 жовтня?

Місяць розповідає

23-й місячний день, який триватиме дві місячні доби — час потужної, але, на жаль, негативної енергетики, яка може похитнути душевну рівновагу навіть у психічно найстабільніших людей, не кажучи вже про всіх інших.

Реклама

Місяць рекомендує

Варто бути обережними у взаєминах із людьми, які цього дня з’являться у нашому оточенні — вони можуть ввести в оману й обдурити. Необхідно дотримуватися поміркованості в усьому, насамперед це стосується харчування, на яке необхідно звернути особливу увагу, оскільки будь-яке переїдання загрожує нездужанням.

Місяць застерігає

Небажано з’ясовувати стосунки з близькими людьми, це може призвести до серйозної і, що вкрай важливо, довготривалої сварки, а в деяких випадках — і до розставання. Не рекомендується також втручатися в чужі конфлікти та дозволяти собі уїдливі зауваження і ризиковані жарти на адресу людей навколо.