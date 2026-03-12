Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 березня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 березня?

Місяць розповідає

День потужної — позитивної і творчої — енергетики, яку — незважаючи на погану репутацію «п’ятниці, 13-го» — можна і потрібно витрачати на реалізацію будь-яких проєктів, але бажано все ж таки обирати найважливіші та найграндіозніші з них.

Місяць рекомендує

Можна здійснювати вчинки, на які раніше не вистачало сміливості — особливо ті, що стосуються особистого життя: можна — нарешті! — освідчуватися в почуттях коханій людині, яка вже доволі довго чекає на таке освідчення. Також можна миритися з близькими — і не дуже — людьми, з якими нас розвела сварка — сьогодні для цього складуться сприятливі умови.

Місяць застерігає

Небажано як не діяти, так і витрачати час на від початку неперспективні справи, які стануть марною тратою ресурсів — передусім, моральних і фізичних сил. Також дуже важливо відмовитися від зарозумілої манери спілкування: дивлячись на інших зверхньо, можна поставити себе в незручне становище.

