Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 червня?

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Місяць розповідає

Астрологи радять провести цей день легко, радісно та в піднесеному настрої, що не скасовує необхідності дотримуватися обережності в усіх сферах життя.

Місяць радить

Досягти поставленої мети, навіть якщо у вихідний день вона стосуватиметься лише господарських справ, вдасться лише тим, хто працюватиме у спокійному й неквапливому ритмі. Також важливо дослухатися до того, що кажуть близькі люди: лише вони зможуть дати слушну пораду.

Місяць застерігає

Не варто завжди говорити про оточення, але сьогодні це може бути особливо небезпечно: ті, кого стосуватимуться наші слова, досить швидко про них дізнаються, що призведе до небажаного з’ясування стосунків. Не варто давати поради оточенню, навіть якщо нам здасться, що воно без них ніяк не обійдеться: у результаті воно може розсердитися і навіть образитися на нас.

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