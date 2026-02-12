- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 лютого
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 лютого?
Місяць розповідає
Складний — напружений і конфліктний — день, коли необхідно максимально дбайливо ставитися до енергії, яка закінчується.
Місяць рекомендує
Можна займатися улюбленими справами — читанням, рукоділлям, переглядом фільмів і серіалів: вони допоможуть нейтралізувати негативну енергетику, що «тиснутиме» на мізки.
Місяць застерігає
Не варто витрачати сили на сварки і з’ясування стосунків, а, зіткнувшись із чужою агресією, необхідно відійти убік. Небажано хапатися і робити закупи, особливо великі — вони з великою часткою ймовірності виявляться марною тратою грошей.
