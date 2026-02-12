Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 лютого

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 лютого?

Місяць розповідає

Складний — напружений і конфліктний — день, коли необхідно максимально дбайливо ставитися до енергії, яка закінчується.

Місяць рекомендує

Можна займатися улюбленими справами — читанням, рукоділлям, переглядом фільмів і серіалів: вони допоможуть нейтралізувати негативну енергетику, що «тиснутиме» на мізки.

Місяць застерігає

Не варто витрачати сили на сварки і з’ясування стосунків, а, зіткнувшись із чужою агресією, необхідно відійти убік. Небажано хапатися і робити закупи, особливо великі — вони з великою часткою ймовірності виявляться марною тратою грошей.

