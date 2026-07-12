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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 липня
Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 13 липня?
Місяць розповідає
Енергетично чистий, позитивний і світлий день, коли успішними будуть будь-які ділові, професійні та фінансові операції, спрямовані на творення — будь-яке руйнування перебуває під забороною.
Місяць рекомендує
Зірки настійно рекомендують вам зайнятися справами, так чи інакше пов’язаними з землею: можна як займатися садово-городніми роботами, так і купувати чи продавати нерухомість. Цей день також сприятливий для спілкування з рідними та близькими людьми, особливо з тими, кого ви давно не бачили. Успіх у бізнесі зірки обіцяють лише тим, хто ретельно вивчатиме документи, які необхідно підписати, інакше через прикру помилку — або одрук — можна втратити більше, ніж отримати.
Місяць застерігає
Гроші, які ви отримаєте цього дня, не варто витрачати на дрібниці; краще придбати те, про що давно мріяли, але з якихось причин досі не могли собі дозволити. Також дуже важливо не поводитися зневажливо з людьми навколо, навіть якщо вони заслуговують на таке ставлення: їхня реакція у відповідь не найкращим чином позначиться на стосунках.
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