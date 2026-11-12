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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 листопада

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 листопада?

Місяць розповідає

День кардинальних життєвих змін, коли удача супроводжуватиме тих, хто не боїться роботи й має намір активно діяти.

Місяць рекомендує

Секрет успіху цього дня — впевненість у собі та своїх силах: як правило, якщо з’явиться хоча б найменший сумнів у них, його потрібно одразу ж розвіяти. Будь-які вчинки потрібно прораховувати, зважуючи всі «за» і «проти» — на інтуїцію та імпровізацію, що з неї випливає, розраховувати не варто, можна припуститися серйозної помилки.

Місяць застерігає

Цей день не підходить для ухвалення кардинальних життєвих рішень — якщо ж обставини все-таки змусять діяти, варто спочатку порадитися з тими, до думки кого ми зазвичай дослухаємося. Емоції, які цього дня будуть сильними, як ніколи, необхідно стримувати, інакше є ризик образити когось із близьких вам людей — якщо таке трапиться, потрібно одразу ж, не гаючи часу, перепросити цю людину.

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