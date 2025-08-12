Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 серпня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 серпня?

Місяць розповідає

День, коли особливої сили набувають слова. З одного боку, з їхньою допомогою можна переконати у своїй правоті навіть найнезговірливішого опонента. З іншого — важливо обережно висловлювати свої думки, оскільки легко — абсолютно того не бажаючи — образити свого співрозмовника, що стане початком серйозного конфлікту.

Місяць рекомендує

Щоб домогтися успіху, необхідно тримати всі свої справи — як професійні чи побутові, так і особисті — під контролем, пустивши їх на самоплив, ми ризикуємо зазнати невдачі.

Місяць застерігає

Не можна нікому відмовляти в допомозі: найімовірніше, вищі сили вирішать перевірити нас на здатність співчувати — наше співчуття буде винагороджено, а байдужість — покарано. Також, навіть перебуваючи в стані роздратування, слід утриматися від побажань будь-кому зла, яке, зрештою, обернеться проти тих, хто його висловив.

