- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 серпня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 серпня?
Місяць розповідає
День, коли особливої сили набувають слова. З одного боку, з їхньою допомогою можна переконати у своїй правоті навіть найнезговірливішого опонента. З іншого — важливо обережно висловлювати свої думки, оскільки легко — абсолютно того не бажаючи — образити свого співрозмовника, що стане початком серйозного конфлікту.
Місяць рекомендує
Щоб домогтися успіху, необхідно тримати всі свої справи — як професійні чи побутові, так і особисті — під контролем, пустивши їх на самоплив, ми ризикуємо зазнати невдачі.
Місяць застерігає
Не можна нікому відмовляти в допомозі: найімовірніше, вищі сили вирішать перевірити нас на здатність співчувати — наше співчуття буде винагороджено, а байдужість — покарано. Також, навіть перебуваючи в стані роздратування, слід утриматися від побажань будь-кому зла, яке, зрештою, обернеться проти тих, хто його висловив.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 11 до 17 серпня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 11–17 серпня
Місячний гороскоп на 11–18 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня