ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 серпня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 серпня?

Місяць розповідає

День, коли особливої сили набувають слова. З одного боку, з їхньою допомогою можна переконати у своїй правоті навіть найнезговірливішого опонента. З іншого — важливо обережно висловлювати свої думки, оскільки легко — абсолютно того не бажаючи — образити свого співрозмовника, що стане початком серйозного конфлікту.

Місяць рекомендує

Щоб домогтися успіху, необхідно тримати всі свої справи — як професійні чи побутові, так і особисті — під контролем, пустивши їх на самоплив, ми ризикуємо зазнати невдачі.

Місяць застерігає

Не можна нікому відмовляти в допомозі: найімовірніше, вищі сили вирішать перевірити нас на здатність співчувати — наше співчуття буде винагороджено, а байдужість — покарано. Також, навіть перебуваючи в стані роздратування, слід утриматися від побажань будь-кому зла, яке, зрештою, обернеться проти тих, хто його висловив.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie