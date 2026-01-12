ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 січня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 січня?

Місяць розповідає

День, коли настрій від самого ранку буде гарним, а справи — навіть найскладніші — вдаватимуться легко й без зусиль, тож не варто втрачати такий рідкісний шанс впоратися з найважливішими з них.

Місяць рекомендує

Можна братися до роботи над будь-якими — як професійними, так і побутовими — проєктами, але перед цим необхідно завершити ті, що були розпочаті раніше. Не лише можна, а й потрібно позбуватися всього, що віджило свій вік — від речей до стосунків з людьми навколо.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна нікого обманювати, навіть якщо здаватиметься, що брехня має добрі наміри — рано чи пізно її виявлять, і це поставить нас у незручне, а то й небезпечне становище.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie