Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 січня

Місяць

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 січня?

Місяць розповідає

День, коли настрій від самого ранку буде гарним, а справи — навіть найскладніші — вдаватимуться легко й без зусиль, тож не варто втрачати такий рідкісний шанс впоратися з найважливішими з них.

Місяць рекомендує

Можна братися до роботи над будь-якими — як професійними, так і побутовими — проєктами, але перед цим необхідно завершити ті, що були розпочаті раніше. Не лише можна, а й потрібно позбуватися всього, що віджило свій вік — від речей до стосунків з людьми навколо.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна нікого обманювати, навіть якщо здаватиметься, що брехня має добрі наміри — рано чи пізно її виявлять, і це поставить нас у незручне, а то й небезпечне становище.

