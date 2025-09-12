ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 вересня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 13 вересня?

Місяць розповідає

День, коли світ і люди можуть виявляти агресію одне до одного, найчастіше — невмотивовану. З одного боку, не варто реагувати на чужі неприязні випади — необхідно будь-якими способами зберігати душевну рівновагу та спокій. З іншого боку, важливо стримуватися, щоб не стати джерелом агресії для тих, хто нас оточує.

Місяць рекомендує

Спілкуватися сьогодні можна лише з тими, хто справді приємний, а ось людей, які викликають негативні емоції, краще проігнорувати під яким-небудь слушним приводом.

Місяць застерігає

Не можна діяти за принципом «крок уперед — два назад»: ухваливши рішення, не можна відступати від нього ні на крок, інакше доведеться — наче маятник — метушитися з боку в бік. За чужими конфліктами, навіть якщо до них причетні близькі нам люди, краще спостерігати збоку — втрутившись, ризикуємо отримати на повну з обох боків одночасно.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie