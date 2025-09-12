Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 вересня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 13 вересня?

Місяць розповідає

День, коли світ і люди можуть виявляти агресію одне до одного, найчастіше — невмотивовану. З одного боку, не варто реагувати на чужі неприязні випади — необхідно будь-якими способами зберігати душевну рівновагу та спокій. З іншого боку, важливо стримуватися, щоб не стати джерелом агресії для тих, хто нас оточує.

Місяць рекомендує

Спілкуватися сьогодні можна лише з тими, хто справді приємний, а ось людей, які викликають негативні емоції, краще проігнорувати під яким-небудь слушним приводом.

Місяць застерігає

Не можна діяти за принципом «крок уперед — два назад»: ухваливши рішення, не можна відступати від нього ні на крок, інакше доведеться — наче маятник — метушитися з боку в бік. За чужими конфліктами, навіть якщо до них причетні близькі нам люди, краще спостерігати збоку — втрутившись, ризикуємо отримати на повну з обох боків одночасно.

