Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 вересня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Реклама

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 вересня?

Реклама

Місяць розповідає

Цей день сприятливий для кардинальних змін, які можуть перевернути життя кожного з нас з ніг на голову. Однак підходити до них потрібно, лише ретельно обміркувавши всі свої кроки та аргументи «за» і «проти» — імпровізація навряд чи дозволить досягти поставленої мети. У цей час також не варто нікому мститися, хоча спокуса зробити це буде великою — небажано витрачати на свідомо марне заняття час і сили, які знадобляться для роботи вдома та особистого життя.

Місяць рекомендує

У відповідь на питання, що нас цікавлять, Всесвіт надсилатиме знаки, на які важливо звертати увагу: підказка може надійти з найнесподіванішого джерела — наприклад, виявитися цитатою з серіалу. Також необхідно приділити час і увагу друзям — особливо тим із них, кого ми давно не бачили: нам вдасться не тільки гарно й із задоволенням провести час, а й отримати важливу інформацію.

Місяць застерігає

Не варто витрачати зайве, навіть якщо здасться, що без цієї речі просто неможливо прожити, та й взагалі з фінансами цього дня слід спілкуватися на «ви» — вони легко можуть «вислизнути» від нас. У разі невдач не варто шукати людей, винних у наших власних помилках — такий підхід до вирішення проблеми навряд чи допоможе налагодити справи. Такого результату дозволить досягти лише особиста відповідальність.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів