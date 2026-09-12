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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 вересня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 вересня?

Місяць розповідає

Цей день сприятливий для кардинальних змін, які можуть перевернути життя кожного з нас з ніг на голову. Однак підходити до них потрібно, лише ретельно обміркувавши всі свої кроки та аргументи «за» і «проти» — імпровізація навряд чи дозволить досягти поставленої мети. У цей час також не варто нікому мститися, хоча спокуса зробити це буде великою — небажано витрачати на свідомо марне заняття час і сили, які знадобляться для роботи вдома та особистого життя.

Місяць рекомендує

У відповідь на питання, що нас цікавлять, Всесвіт надсилатиме знаки, на які важливо звертати увагу: підказка може надійти з найнесподіванішого джерела — наприклад, виявитися цитатою з серіалу. Також необхідно приділити час і увагу друзям — особливо тим із них, кого ми давно не бачили: нам вдасться не тільки гарно й із задоволенням провести час, а й отримати важливу інформацію.

Місяць застерігає

Не варто витрачати зайве, навіть якщо здасться, що без цієї речі просто неможливо прожити, та й взагалі з фінансами цього дня слід спілкуватися на «ви» — вони легко можуть «вислизнути» від нас. У разі невдач не варто шукати людей, винних у наших власних помилках — такий підхід до вирішення проблеми навряд чи допоможе налагодити справи. Такого результату дозволить досягти лише особиста відповідальність.

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