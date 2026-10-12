Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 жовтня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 жовтня?

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Місяць розповідає

День протистояння добра і зла, яке, незважаючи на слабко виражений характер, тим не менш вимагає від нас вибору однієї зі сторін цього конфлікту. Таке рішення не повинно бути випадковим або спонтанним, оскільки вже незабаром за нього доведеться відповідати. Також багато хто з нас у цей час може відчувати невдоволення — як своїми життєвими досягненнями, так і самими собою.

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Місяць рекомендує

Незважаючи на непрості енергетичні настрої цього дня, зірки створять усі умови, необхідні для досягнення хороших результатів у роботі та бізнесі, до того ж для цього доведеться докласти зовсім небагато зусиль — головне, зробити хоча б щось. Напруженість, яка може ускладнити наше життя цього дня, легко можна буде зняти монотонною роботою — наведенням ладу в документах, прибиранням, рукоділлям, що також стане чудовою медитацією. Необхідно запам’ятати — а ще краще записати — усе, що нам присниться цієї ночі

Місяць застерігає

Зірки радять утриматися від зустрічей із друзями та родичами, застіль, вечірок, а також відмовитися від алкоголю. Також дуже важливо уникати будь-яких медичних процедур — під час них щось може піти не так.

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