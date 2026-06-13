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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 червня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 червня?

Місяць розповідає

День негативної енергії, якій — через занепад сил — ми не можемо протистояти.

Місяць радить

Найменше, що може нас спіткати цього дня, — це поганий настрій, а найбільше — депресія. Щоб уникнути — або хоча б мінімізувати — такий вплив місячної енергії, потрібно максимально виключити зі свого життя негатив. День, як і годиться вихідному, сприятливий для відпочинку, до того ж він має бути максимально спокійним — активні розваги краще перенести на наступні вихідні.

Місяць застерігає

Не варто слухати та переказувати іншим плітки про ваших знайомих: їм дуже швидко передадуть наші слова, до того ж саме вам припишуть їх авторство, тож вам доведеться довго виправдовуватися. Не можна висувати до коханої людини вимоги, яким вона завідомо не може відповідати: важливо розуміти, що досконалих людей у світі не існує.

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Дата публікації
Кількість переглядів
49
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