Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 грудня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 грудня?
Місяць розповідає
День, коли можна — і потрібно — підбивати підсумки попереднього періоду і визначати цілі на найближче майбутнє. Час також ідеально підходить для вироблення тактики і стратегії, які допоможуть досягти своїх цілей.
Місяць рекомендує
Є сенс скористатися сприятливими обставинами — прагненням людей допомагати одне одному — щоб розв’язати важливі життєві та господарські питання.
Місяць застерігає
У будь-якій незрозумілій ситуації — насамперед, особистого характеру — варто запитати поради у більш досвідчених людей — наприклад, близьких родичів — і обов’язково дослухатися до їхніх слів.
