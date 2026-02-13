ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 лютого

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 лютого?

Місяць розповідає

День, коли важливо довіритися світові, в якому ми живемо: якщо до нього дослухатися, він допоможе вирішити будь-які, навіть найскладніші ситуації. Потрібно відволіктися від розв’язання матеріальних питань і зосередитися на моральних.

Місяць рекомендує

Необхідно приділити увагу своїм близьким — насамперед, дітям і літнім родичам. Спілкуючись із ними, необхідно пам’ятати про стриманість і контроль своїх емоцій — якщо дати їм волю, можна посваритися з найріднішими людьми.

Місяць застерігає

Не варто робити того, за що згодом буде соромно — важливо пам’ятати про те, що мета не завжди виправдовує засоби.

