Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 липня?

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Місяць розповідає

Сьогодні — час переходу від старого місяця до нового, і від негативу — до позитиву. Зранку може наростати напруженість, яка ускладнить наше життя — особливо у стосунках з оточенням. У другій половині дня хмари розвіються, але й сил на роботу — або на інші справи — не залишиться, тому їх дуже важливо берегти.

Місяць рекомендує

Сьогоднішній день не підходить для активних дій: у першій його половині цьому завадить негативний енергетичний фон, у другій — відсутність необхідних для роботи ресурсів. А ось будувати плани на майбутнє не тільки можна, але й потрібно: вдасться обрати правильні цілі, яким згодом залишиться лише вдихнути життя. Також зірки рекомендують мріяти: цей день — єдиний у місячному календарі, коли мрії можуть стати реальністю.

Місяць застерігає

Не варто перенапружуватися — досягти важливих цілей однаково не вдасться, а витрачати сили, яких і без того вже мало, неправильно. Розв’язувати важливі питання, що стосуються спілкування з оточенням — насамперед із близькими людьми — теж небажано: такі розмови не принесуть нічого, крім конфлікту.

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