Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 листопада

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 листопада?

Місяць розповідає

День, коли не можна домагатися своїх — навіть найблагородніших — цілей за всяку ціну: зірки таку поведінку не схвалять.

Місяць рекомендує

Успішними — на відміну від професійних проєктів — обіцяють стати домашні клопоти, насамперед — облаштування житла: навіть до такої складної — особливо в наш час — справи, як ремонт, можна ставати без побоювання.

Місяць застерігає

Не можна ні до чого примушувати інших людей, тиснути на них або змушувати щось робити проти їхньої волі — рано чи пізно за таку поведінку доведеться відповідати. Небажано також вирушати в ділові поїздки й подорожі — їхній результат навряд чи виправдає очікування.

