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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 листопада
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 листопада?
Місяць розповідає
Цей день, як і годиться у вихідний, сприятливий для розмірених і неквапливих занять — наукових досліджень, інтелектуальної та літературної діяльності.
Місяць рекомендує
Цього дня можна розпочати новий етап у житті: наприклад, відмовитися від шкідливих звичок, сісти на дієту, зайнятися спортом — ці заходи дуже швидко позитивно позначаться на зовнішності та здоров’ї. Більшу частину часу рекомендується присвятити відпочинку та провести час із рідними людьми, це зблизить і згуртує нас із тими, з ким останнім часом стосунки зіпсувалися.
Місяць застерігає
Головне завдання дня — не дозволити нікому зіпсувати собі гарний настрій, який супроводжуватиме нас від самого ранку. У конфлікті між близькими людьми бажано дотримуватися нейтралітету — ставши на бік когось одного, ми, найімовірніше, розсердимо другого — знову налагодити з ним стосунки буде непросто.
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