Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 серпня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 серпня?

Місяць розповідає

День переосмислення й оцінки своїх вчинків — у всіх сферах життя. Утім, активних дій теж відкидати не можна, головне — під час справи враховувати висновки, зроблені за результатами минулого.

Місяць рекомендує

Можна проводити роботу над помилками, робити висновки та визначати нові цілі й завдання — це допоможе визначитися з майбутніми діями. Бажано також присвятити нинішній день собі — точніше, заняттю, що приносить нам максимальне задоволення: для одних це — догляд за собою, для інших — читання чи рукоділля, для третіх — прогулянки.

Місяць застерігає

У кар’єрному плані зірки рекомендують трохи пригальмувати: зараз зусилля успіхом не увінчаються, тож потрібно взяти таймаут і накопичити необхідні для роботи сили — як фізичні, так і моральні.

