- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 серпня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 серпня?
Місяць розповідає
День переосмислення й оцінки своїх вчинків — у всіх сферах життя. Утім, активних дій теж відкидати не можна, головне — під час справи враховувати висновки, зроблені за результатами минулого.
Місяць рекомендує
Можна проводити роботу над помилками, робити висновки та визначати нові цілі й завдання — це допоможе визначитися з майбутніми діями. Бажано також присвятити нинішній день собі — точніше, заняттю, що приносить нам максимальне задоволення: для одних це — догляд за собою, для інших — читання чи рукоділля, для третіх — прогулянки.
Місяць застерігає
У кар’єрному плані зірки рекомендують трохи пригальмувати: зараз зусилля успіхом не увінчаються, тож потрібно взяти таймаут і накопичити необхідні для роботи сили — як фізичні, так і моральні.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 11 до 17 серпня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 11–17 серпня
Місячний гороскоп на 11–18 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня