Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 серпня

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 серпня?

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Місяць розповідає

День, місячна енергія якого буде чітко розділена на дві половини: негативну та позитивну. Зранку в повітрі витатиме дратівливість, але вже до обіду моральний клімат нормалізується, і настрій у людей зміниться на краще.

Місяць рекомендує

Можна проводити важливі переговори, укладати серйозні угоди та підписувати вигідні контракти, особливо якщо вони розраховані на довгострокову перспективу. Поповнити запаси енергії, що стрімко вичерпується, можна буде простими та доступними способами — наприклад, прогулявшись у парку або відвідавши пляж.

Місяць застерігає

Від фізичних навантажень краще утриматися — вони можуть призвести до перевтоми та травм. Також не варто нікого обдурювати навіть у дрібницях — брехня дуже швидко вийде на поверхню і спричинить ланцюгову реакцію неприємних подій, тож краще говорити все так, як є.

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