- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 січня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 січня?
Місяць розповідає
Один з найскладніших днів місячного календаря, коли ми відчуваємо втому і тривожність, що здатні зіпсувати не лише настрій, а й стосунки з людьми навколо, тож незважаючи на будній статус, його треба провести у спокої та на самоті.
Місяць рекомендує
День підходить для того, що ми в школі називали роботою над помилками: відшукавши власні промахи та вирішивши, як їх виправити, можна буде всерйоз просунутися у розв’язанні професійних питань, і як наслідок — піднятися кар’єрними сходами.
Місяць застерігає
Нічого не варто робити поспіхом, квапливість — найкращий спосіб зазнати невдачі в реалізації проєкту, яким ми займатимемося в цей час. Натомість якщо здійснювати поступові, але планомірні кроки, вдасться впоратися з будь-яким завданням.
Читайте також: